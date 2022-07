Notstandsfonds garantiert: Jeder gespendete kommt bei Betroffenen an

Dann ist nichts mehr, wie es einmal war. Es können ein Vater oder eine Mutter fehlen, eine Arbeitskraft am Hof, das Einkommen in der Familie oder gegebenenfalls auch ein Dach über dem Kopf.Damit in derartigen Härtefällen den betroffenen Familien zumindest der finanzielle Druck bestmöglich weggenommen werden kann, initiieren die örtlichen bäuerlichen Organisationen, andere Vereine und auch die Gemeindeverwaltungen Spendenaufrufe, die mit dem bzw. über den BNF abgewickelt werden.Bevor um Spenden gebeten wird, werden alle nötigen Informationen und Unterlagen zur Gesamtsituation der betroffenen Familie und schlussendlich deren Einverständnis zur Veröffentlichung eingeholt. Die Bekanntmachung erfolgt dann in Zeitungen, in Zeitschriften, in Online-Portalen, auf der BNF-Internetseite und in den sozialen Medien.Für einen Spendenaufruf werden die BNF-Spendenkonten verwendet und angegeben – und von Fall zu Fall ist auch ein entsprechendes Kennwort definiert, damit die eingehenden Spenden der jeweiligen Familie eindeutig zugewiesen werden können. Jeder Spender erhält zu guter Letzt eine Spendenbestätigung. Sowohl Privatpersonen wie auch Unternehmen können ihre Spende von der Steuer absetzen.Nach Abschluss eines Spendenaufrufs werden die zweckgebundenen Spendengelder zu 100 Prozent an die Betroffenen weitergeleitet. Dieser werden auch alle Spender (ohne Spendenbetrag) mitgeteilt.