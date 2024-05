Novara: 255 km/h auf der Autobahn – Polizei stoppt Raser

Der Raser ging den Polizisten bei Geschwindigkeitskontrollen auf der A26 im Abschnitt Voltri/Sempione in der Gemeinde Sillavengo ( Novara ) ins Netz. Obwohl dort eigentlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 Stundenkilometern gilt, war der Fahrer eines Pkw mit 255 Stundenkilometern unterwegs.Für den Fahrer setzte es eine Anzeige sowie ein Bußgeld in Höhe von 845 Euro. Außerdem muss er seinen Führerschein für 6 bis 12 Monate abgeben.Die Staatspolizei in Novara hat in den ersten 4 Monaten des Jahres insgesamt 1648 Verstöße gegen Geschwindigkeitsbegrenzungen festgestellt, wie die Polizei in einer Mitteilung wissen ließ.