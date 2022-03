Novavax bis jetzt ein Ladenhüter

Am gestrigen Mittwoch wurde in Südtirol erstmals der Totimpfstoff Novavax verimpft. Um die Bereitschaft zu erhöhen, konnte man sich in mehreren Impfzentren des Landes ohne Vormerkung impfen zu lassen.Der Erfolg war aber sehr mäßig: Nur knapp 150 Bürger ließen sich mit dem neuen Impfstoff impfen. Dabei hatte man gerade in Novavax viel Hoffnung gesetzt.Impfskeptiker betonten in den vergangenen Monaten nämlich immer wieder, dass sie sich nicht impfen ließen, weil sie der neuen mRNA-Technologie der Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna misstrauen würden. Sie würden lieber auf einen Totimpfstoff warten.Der stellvertretende Covid-Einsatzleiter Patrick Franzoni hat sich aber bereits vor einer Woche in einem STOL-Interview sehr skeptisch gezeigt , dass es nun wirklich zu einem großen Run auf den Totimpfstoff Novavax kommen wird.

stol