Novovax kommt! Lassen sich die Impfskeptiker jetzt impfen?

Von vielen Impfgegnern und Impfskeptikern bekam man in den vergangenen Monaten immer wieder diese Antwort zu hören: Die mRNA-Impfstoffe seien noch nicht gut erforscht, daher lassen sie sich damit auch nicht impfen. Sie warten lieber auf einen Tot-Impfstoff. Nun ist es soweit: Noch in dieser Woche soll Südtirol die erste Ladung an Novavax-Impfstoffen bekommen – ein Totimpfstoff. Wird das nun auch die ärgsten Impfgegner von ihrer bisherigen Haltung abbringen?