Nürnberg: Willy-Brandt-Büste vor SPD-Geschäftsstelle gestohlen

Unbekannte haben eine Willy-Brandt-Büste vor der SPD-Geschäftsstelle in Nürnberg gestohlen. Die Polizei ermittelt nun, ob es einen politischen Hintergrund gibt und ein Zusammenhang zu mehreren Farbschmierereien in den vergangenen Wochen besteht. Auch der Staatsschutz sei eingeschaltet worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die „Nürnberger Nachrichten“/„Nürnberger Zeitung“ hatten zuvor darüber berichtet.