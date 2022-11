Nun steht fest: 24-jähriger Jäger wurde erschossen

2 tragische Leichenfunde erschütterten das Trentino: Am Montagmorgen wurde der leblose Körper des 24-jährigen Jägers Massimiliano Lucietti oberhalb des Dorfes Celledizzo bei Peio aufgefunden – mit einer Schusswunde im Gesicht (STOL hat berichtet). Am Dienstag starb in derselben Gegend der 59-jährige Jäger, der Luciettis leblosen Körper gesichtet und den Notruf abgesetzt hatte.Laut Nachrichtenagentur Ansa steht nun fest: Der 24-jährige Massimiliano Lucietti ist erschossen worden, die hätten die Ermittlungen ergeben.Er sei von hinten erschossen worden, die tödliche Wunde befinde sich nämlich am Nacken, wie die Untersuchungen ergeben hätten.Der Schuss sei aus einer Entfernung von rund einem halben Meter abgefeuert worden.