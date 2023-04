Nun steht fest: JJ4 hat Andrea Papi getötet

Andrea Papi (26) ist tot, getötet von einem Exemplar, gegen das die Trentiner Landesregierung bereits 2020 eine Abschussverfügung angestrengt hatte. - Foto: © ANSA / Facebook Andrea Papi

Fabio Misseroni und sein Sohn Christian wurden am Monte Peller von JJ4 angegriffen und verletzt.

Es handelt sich also um ein Weibchen. JJ4 ist eines der Exemplare, die Landeshauptmann Maurizio Fugatti bereits als Problembären eingestuft hatte und die deshalb erlegt werden sollten.Die Abschussverordnung war jedoch vom regionalen Verwaltungsgericht aufgehoben worden.MJ5 hatte bisher als der Hauptverdächtige gegolten: Er hatte vor wenigen Wochen einen Wanderer bei Rabbi angegriffen. Tatsächlich aber war diese 17-jährige Bärin, Abkömmling von Joze und Jurka, die zwischen 2000 und 2001 von Slowenien ins Trentino gebracht und dort freigelassen worden waren.Am 22. Juni 2020 hatte JJ4 2 Männer – Vater und Sohn – auf dem Monte Peller angegriffen. STOL hat berichtet. Die beiden waren damals kurz nach 18 Uhr auf dem Rundweg um den Monte Peller in der nördlichen Brentagruppe unterwegs, als sich ihnen plötzlich ein Bär in den Weg stellte.„Wie ein Blitz“ sei das Tier aus dem Wald gekommen, zitieren lokale Medien den Vater Fabio Misseroni. „Er warf sich auf meinen Sohn, traf ihn an den Beinen. Da bin ich gegen ihn angetreten, um (meinen Sohn) Christian zu verteidigen. Er biss mich in ein Bein, dann in einen Arm, dann in die andere Hand. Dann ging er weg, wie durch ein Wunder. Er hätte uns beide töten können.“Das Trentino hatte bereits damals ihre Entnahme gefordert. Das Verwaltungsgericht hatte die Abschussverordnung aufgehoben. Der Peilsender, den man JJ4 damals anhängte, ist außer Funktion. Das Tier aufzuspüren ist nun Aufgabe der Behörden.