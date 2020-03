Nun werden in Spitälern auch die Besucher kontrolliert

Dr. Marc Kaufmann: Wir müssen sicher gehen, dass die sanitären Strukturen frei vom Virus bleiben und setzen alles daran, dass das auch so bleibt. Vor diesem Hintergrund wurde ja auch an allen Krankenhäusern eine Pre-Triage eingerichtet. Dort werden alle Patienten einer Voruntersuchung unterzogen. Weisen sie Symptome wie Fieber, Husten oder Halsschmerzen auf, werden sie auf eine möglichen Covid-19-Erkrankung untersucht.Dr. Kaufmann: Jeder, der in einem der Krankenhäuser ein- oder ausgeht, wird untersucht. Entsprechende Kontrollen befinden sich im Aufbau. Am besten ist aber, erst gar nicht einen Krankenbesuch zu machen, wenn nicht unbedingt nötig.

