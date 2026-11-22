Es sollte ein unbeschwerter Sommerurlaub im Pustertal werden. Doch für Annalisa aus Parma und ihren Mann nahm der Aufenthalt in Reischach im August 2012 eine unerwartete Wendung. In der 27. Schwangerschaftswoche schien zunächst alles in Ordnung. Dann bekam die werdende Mutter anhaltende Rückenschmerzen, die nicht mehr verschwanden. Im Krankenhaus Bruneck erfuhren die Eltern, dass ihr Kind innerhalb von 48 Stunden zur Welt kommen würde. „Ich werde nie vergessen, wie der Gynäkologe bei der Untersuchung erblasste. Die Geburt ließ sich nicht mehr aufhalten“, erinnert sich Annalisa.<BR \/><BR \/>Am nächsten Morgen wurde sie mit dem Hubschrauber nach Bozen gebracht. Dort sollte sie auf der neonatologischen Intensivstation betreut werden. Im Bozner Krankenhaus ging es bald in den Kreißsaal. Eine Hebamme fragte sie nach einem Namen für das Kind. Annalisa hatte noch keine Entscheidung getroffen, fand aber Gabriele schön. Von diesem Moment an sprach die Hebamme das ungeborene Kind direkt mit seinem Namen an: „Also Gabriele, jetzt musst du deiner Mama ein bisschen helfen!“<h3>\r\n„Es ist schwer, dieses Gefühl in Worte zu fassen“<\/h3>Um 15.30 Uhr kam Gabriele schließlich zur Welt. Er wog gerade einmal 1040 Gramm, schrie aber und atmete selbstständig. Für seine Mutter war das eine erste große Erleichterung. Nach der Erstversorgung durfte sie ihren Sohn kurz in den Arm nehmen. Anschließend wurde er in einem speziellen Kunststofftuch in den Brutkasten gelegt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386642_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Besonders in Erinnerung geblieben ist Annalisa der erste Besuch auf der Intensivstation: Ihr Sohn war winzig, an Monitore angeschlossen und trug wegen seiner Gelbsucht eine Schutzmaske. Über ihm leuchtete eine blaue Lampe. „Es ist schwer, dieses Gefühl in Worte zu fassen“, erzählt sie.<BR \/><BR \/>Unterstützung fand die junge Mutter beim damaligen Leiter der Neonatologie, Hubert Messner, dem heutigen Gesundheitslandesrat. „Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden Gabriele jetzt helfen“, sagte er ihr. Annalisa vertraute dem gesamten Team: „Sie waren unglaublich.“<BR \/><BR \/>Die Familie mietete eine Wohnung in Bozen und blieb rund zwei Monate in der Nähe ihres Sohnes. Die Zeit auf der Intensivstation war von Hoffnung, aber auch von Rückschlägen geprägt. „Frühgeborene machen einen Schritt nach vorne und einen zurück. Für die Eltern ist das sehr schwer auszuhalten“, erinnert sich die Mutter.<h3>\r\nEndlich nach Hause<\/h3>Am 17. Oktober durfte Gabriele mit 2380 Gramm nach Hause. Zahlreiche Kontrolluntersuchungen folgten, seine Entwicklung verlief jedoch gut. Heute ist Gabriele 14 Jahre alt und vollkommen gesund. Ein Foto zeigt ihn vor dem Bozner Dom, einem Ort, der für die Familie eng mit ihrem gemeinsamen Leben in Südtirol verbunden bleibt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386645_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Anderen Eltern in einer ähnlichen Situation möchte Annalisa mitgeben: „Vertrauen Sie den Ärzten und dem Pflegepersonal. Sie waren mein Anker.“<BR \/><BR \/>Der heutige Leiter der Neonatologie, Alex Staffler, betont die Bedeutung der medizinischen Kompetenz, qualifizierten Pflege und Familienbegleitung. Jährlich betreut die Intensivstation des Bozner Krankenhauses mehr als 300 Kinder, darunter rund 50 Frühgeborene mit weniger als 1500 Gramm Geburtsgewicht.<BR \/><BR \/>Gabrieles Geschichte zeige eindrucksvoll, wie wichtig das Zusammenspiel von medizinischer Kompetenz, qualifizierter Pflege und der Begleitung der gesamten Familie sei, betont Staffler.