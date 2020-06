Nur noch Restplätze im „12 Stelle Village“ in Cesenatico

Die gesamte Ferienstruktur in Cesenatico wurde an die geltenden Sicherheitsbestimmungen angepasst. Das „12 Stelle Village“ ist bereit,Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern und Gruppen zu empfangen.Im „12 Stelle Village“ verbringen Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren jedes Jahr erlebnisreiche Ferienwochen ohne ihre Eltern. Auf die jungen Gäste wartet ein abwechslungsreiches Ferienprogramm in der Obhut gut vorbereiteter Betreuer. In den Turnussen vom 23. Juni bis zum 7. Juli und vom 7. bis zum 21. August sind noch Plätze frei. Wer sein Kind noch anmelden möchte, kann sich im Büro in Bozen unter der Telefonnummer 0471 067412 oder per E-Mail [email protected] melden.Auch für Familien und Gruppen stehen in der Ferienstruktur in Cesenatico noch Restplätze zur Verfügung. Interessierte sind eingeladen, sich direkt an das „12Stelle Village“ unter der Telefonnummer 0547 673 000 oder per E-Mail an [email protected] zu wenden.

