<BR \/>„Die Landwirtschaft ist ein kreatives Feld, das viele Möglichkeiten für innovative Ideen bietet. Deshalb ermutigen wir euch, mutig zu sein und neue Wege zu gehen. Probiert neue Produkte aus, entwickelt innovative Dienstleistungen und verbessert die Prozesse auf eurem Betrieb. Lasst eurer Kreativität freien Lauf und gestaltet eine zukunftsorientierte Landwirtschaft!„“, betont Raffael Peer, SBJ-Landesobmann.<h3>\r\nInnovative Projekte gesucht<\/h3>Am Wettbewerb teilnehmen dürfen Jungbäuerinnen und Jungbauern, sowie Familienmitglieder unter 40 Jahre. Jeder darf nur eine Innovation einreichen, die am Hof umgesetzt worden sein muss.<BR \/><BR \/>„Manchmal haben auch der Bruder oder die Schwester, die noch zur Schule gehen oder eine Lehre machen, die zündende Idee für etwas Neues am Hof. Auch sie dürfen am Wettbewerb teilnehmen“, unterstreicht Anna Schenk, SBJ-Landessekretärin.<h3>\r\nJetzt bewerben und gewinnen<\/h3>Der Bewerbungsbogen kann noch bis zu diesem Donnerstag, 11. September eingereicht werden. <a href="https:\/\/www.sbj.it\/de\/innovationspreis" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle wichtigen Infos und den Bewerbungsbogen dazu gibt es hier. <\/a><BR \/><BR \/>Die besten Innovationen werden nicht nur ausgezeichnet, sondern auch prämiert: Der Sieger erhält einen Gutschein im Wert von 3.000 Euro, der Zweitplatzierte im Wert von 1.500 Euro und der Drittplatzierte im Wert von 500 Euro bei der Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft.<BR \/><BR \/> Die sechste Auflage des Innovationspreises „IM.PULS“ ist ein Projekt der Südtiroler Bauernjugend und wird unterstützt vom Südtiroler Bauernbund, den Südtiroler Raiffeisenkassen, der Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft, der Abteilung für Innovation, Forschung und Universität der Provinz Bozen, der Messe Bozen sowie den Medienpartnern Dolomiten, stol.it, Südtirol 1, Radio Tirol und dem Südtiroler Landwirt.