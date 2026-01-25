<BR \/> In den Gemeindegebieten von Fließ und Fiss seien in den vergangenen Tagen per Foto und Video belegte Sichtungen zweier Wölfe dokumentiert worden. Die wiederholten Nachweise in unmittelbarer Nähe zum Siedlungsraum hätten gezeigt, dass diese die Scheu vor Menschen verloren hätten, eine „zunehmende Gefahr für die Sicherheit“, hieß es vonseiten der Landesverwaltung. <BR \/><h3>\r\nVerordnung am Mittwoch – Abschuss am Wochenende <\/h3>\r\nDementsprechend hatte die Landesregierung gemäß den gesetzlichen Vorgaben am vergangenen Mittwoch eine Abschussverordnung für einen Risikowolf im Bezirk erlassen. Diese habe die Jägerschaft nun erfüllt. Die Abschussverordnung wird damit aufgehoben, hieß es in einer Aussendung des Landes am Sonntag.<BR \/><BR \/> Die Nachweise in direkter Nähe zu einem Wohngebiet hätten „deutlich gemacht, dass Handlungsbedarf besteht“, so Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) mit Dank an die örtliche Jägerschaft für ihr schnelles Handeln. Die Bevölkerung sei weiter gebeten, allfällige Sichtungen zu melden.