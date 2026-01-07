Nutrias wurden erstmals 2006 in Südtirol nachgewiesen und breiten sich seither kontinuierlich aus. Das Nagetier wurde auch schon in den Gräben des Etschtals zwischen Gargazon und Salurn gesichtet, die Hauptverbreitung konzentriert sich jedoch auf die Gräben im Unterland. <h3>\r\n„Sind auf die Mithilfe aller Bürger angewiesen“<\/h3>„Für ein möglichst effizientes Management invasiver Wildtierarten, vor allem der im Unterland sehr verbreiteten Nutria, spielt die Früherkennung eine wesentliche Rolle. Dafür sind wir auf die Mithilfe aller Bürgerinnen und Bürger angewiesen, vor allem von Jägern, Fischern und auch der Bonifizierungskonsortien“, unterstreicht Forstwirtschaftslandesrat Luis Walcher: „Die Nutria wurde 2016 in die Liste der invasiven gebietsfremden Arten von unionsweiter Bedeutung aufgenommen, EU-Mitgliedsstaaten wurden verpflichtet, Maßnahmen zur Eindämmung zu ergreifen. Diese Einstufung wurde zuerst auf Staatsebene und dann auch im entsprechenden Landesjagdgesetz übernommen.“<h3>\r\nJäger können in ihrem Revier die invasive Art regulieren<\/h3>„Das Landesamt für Wildtiermanagement führt ein gezieltes Management zur Kontrolle der Nutria-Population in Südtirol durch und hat schwerpunktmäßig spezielle Fallen ausgelegt“, berichtet Landesforstdirektor Günther Unterthiner: „Mit dem Omnibusgesetz Nummer 44 von 2025 wurde Artikel 29 des Landesgesetzes von 1987 dahingehend geändert, dass nun auch Jagdausübungsberechtigte im Besitz der allgemeinen Voraussetzungen Nutrias entnehmen dürfen.<BR \/><BR \/> Jägerinnen und Jäger können demnach in ihrem Revier die invasive Art regulieren. Diese Anpassung unterstützt das Management des Amtes und ermöglicht eine schnelle Reaktion auf lokal auftretende Tiere. Auf diese Weise konnten in den vergangenen Jahren bereits rund 40 Tiere entnommen werden.“ <BR \/><BR \/>Das Landesamt für Wildtiermanagement stellt den Jagdrevieren auf Anfrage Fangvorrichtungen zur Verfügung. „Für die hauptberuflichen Jagdaufseher der Gebiete mit nachgewiesenem Nutria-Vorkommen organisieren wir jetzt zu Jahresbeginn eine Einschulung zur Handhabung der Fallen und Waffen“, erläutert Dominik Trenkwalder vom Landesamt für Wildtiermanagement in der Landesabteilung Forstdienst.