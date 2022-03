Nuvaxovid - ein zuverlässiger und „herkömmlicher“ Impfstoff

Doktorin Livia Borsoiinformiert zum Nuvaxovid-Impfstoff. - Foto: © sabes

Seit dem 2. März 2022 ist Nuvaxovid, der neue Impfstoff des US-Biotechnologieunternehmens Novavax, in allen Impfzentren Südtirols erhältlich.Um der Öffentlichkeit mehr Informationen über dieses zusätzliche Mittel im Kampf gegen Covid zu geben, hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb Livia Borsoi, stellvertretende Direktorin des betrieblichen Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit, gebeten, das Thema näher zu erläutern. Das folgende Interview beleuchtet viele Fragen im Zusammenhang mit dem neuen, hochwirksamen Impfstoff.Livia Borsoi: Die Technologie, die zur Herstellung von Nuvaxovid verwendet wird, ist eine herkömmliche. Diese wird bereits seit langem für andere Impfstoffe wie etwa gegen HPV (Papillomavirus, Anm. d. Red.) oder Hepatitis B eingesetzt. Bei dem von Novavax hergestellten Vakzine handelt es sich um einen Impfstoff auf Basis des Spike-Proteins, dieser charakteristischen Ausbuchtung auf der äußeren Oberfläche des Coronavirus. Das Protein wird injiziert und die Immunabwehr beginnt daraufhin mit der Produktion von Antikörpern. Der Impfstoff würde ohne ein Adjuvans, Matrix-M, nicht funktionieren. Dabei handelt es sich um Saponin, eine natürliche Substanz, die dafür sorgt, dass unser Körper das Spike-Protein aufspürt, bevor es ausgeschieden wird.Borsoi: In den Zulassungsstudien, die zum Teil in den USA und zum Teil in Mexiko an einer Gruppe von rund 30.000 Personen durchgeführt wurden – dazu kommt noch eine weitere Gruppe von 15.000 Personen, die ein Placebo erhalten haben – wurde eine Schutzwirkung von 90 Prozent nach der zweiten Dosis festgestellt“.Borsoi: Impfstoffe durchlaufen eine Testphase, bevor sie auf den Markt kommen. In dieser Phase ist das herstellende Unternehmen für die Qualität und Korrektheit der eingereichten Daten verantwortlich. Klinische Studien werden in der Regel von Universitäten oder anderen hoch qualifizierten Einrichtungen durchgeführt. Die Kontrollen enden jedoch nicht in diesem Stadium. Selbst wenn der Impfstoff auf den Markt kommt, werden die Studien fortgesetzt. Neben der Sicherheit des Impfstoffs und den Meldungen über etwaige Nebenwirkungen wird auch die Wirksamkeit des Impfstoffs in Bezug auf die im Umlauf befindlichen Varianten des Coronavirus überwacht.Borsoi: Unter dem Gesichtspunkt des Schutzes sind diese Impfstoffe alle vergleichbar. Ein Unterschied ist, dass Nuvaxovid einfacher zu handhaben ist. Bei verschlossenem Fläschchen hält es sich im Kühlschrank 9 Monate lang. Bei Raumtemperatur bis zu 12 Stunden. Einmal geöffnet kann der Impfstoff 6 Stunden lang verwendet werden. Nuvaxovid ist also einfacher zu handhaben und zu transportieren. Dadurch wird auch das Risiko der Verschwendung vermindert.Borsoi: Das liegt zum Teil daran, dass sich bereits viele Menschen mit Covid angesteckt haben und daher nicht mehr die gleiche Angst vor Ansteckung haben wie vorher. Das ist falsch, denn selbst bei einer leichten Infektion lässt sich nur schwer vorhersagen, wie sich das Virus in Zukunft entwickeln wird. Und es ist nie ratsam, sich einer potenziellen Gefahr auszusetzen. Die Informationen, die uns vorliegen, sind eindeutig: Ungeimpfte haben ein viel höheres Risiko, auf der Intensivstation zu landen, als Geimpfte.Borsoi: Studien dazu sind im Gange. Wir können davon ausgehen, dass es in sieben bis acht Monaten für diese Altersgruppe zugelassen sein wird. Es wird noch einige Zeit dauern, denn es geht um die Dosierung, die erst noch festgelegt werden muss. Es wird dann wohl so sein, wie beim Impfstoff von Pfizer, bei dem die Dosis für Kinder etwa ein Drittel der Erwachsenendosis entspricht.Borsoi: Wer geimpft ist, ist gegen eine allgemeine systemische Infektion geschützt. Je höher der Prozentsatz der Geimpften, desto stärker wird die Verbreitung von Covid eingeschränkt, das ist sicher. Allerdings ist es wohl unmöglich, das Virus vollständig zu stoppen, selbst wenn wir 100 Prozent Geimpfte hätten. Das Konzept der so genannten Herdenimmunität wird also von der Fähigkeit des Coronavirus zur Mutation unterwandert. Wir haben es mit einem Phänomen zu tun, das nicht statisch ist, sondern stark schwankt. Was wir aber aufgrund der uns vorliegenden Daten mit Sicherheit wissen, ist, dass Geimpfte weniger lange positiv bleiben und auch weniger in der Lage sind, das Virus zu übertragen.