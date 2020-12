OASIS: Inklusion durch Arbeit - und das seit 30 Jahren

Die Zielgruppe hat sich in den letzten 30 Jahren erweitert – heute beschäftigt die Sozialgenossenschaft neben Strafentlassenen und Menschen in alternativem Strafvollzug auch Menschen mit Suchterkrankungen, mit körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigungen oder mit psychischen Erkrankungen.Das Ziel ist in den letzten 30 Jahren hingegen gleich geblieben: Die Sozialgenossenschaft OASIS bieten Menschen durch eine bezahlte Arbeit einen Ort der Inklusion, der Entwicklung und der Ausbildung.Heute beschäftigt die Sozialgenossenschaft OASIS rund 90 Menschen - die Anzahl der Mitarbeiter schwankt je nach Saison. Rund 40 Prozent der Beschäftigten sind Menschen mit Integrationsprojekt, die auf dem ersten Arbeitsmarkt wenig bis keine Chancen auf eine Anstellung hätten.Da eine Feier mit rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich ist, hat die Sozialgenossenschaft OASIS beschlossen, anlässlich ihres 30. Geburtstags Menschen am Rande der Gesellschaft eine Freude zu machen.So hat Maurizio Cristofaro, Abteilungsleiter und Verwaltungsratsmitglied der OASIS, aber auch ausgebildeter Pizzaiolo, am Sonntag viele Pizzas gebacken, die dann mit Hilfe des Vinzibuses an Bedürftige in Bozen verteilt wurden. Die Vinzenzgemeinschaft, die den Vinzibus organisiert, ist seit 2009 förderndes Mitglied der Sozialgenossenschaft OASIS. „Ein gelungenes Geburtstagsfest! Wir konnten 90 Menschen mit einer warmen Mahlzeit eine kleine Freude bereiten!“ – so der Kommentar von Maurizio Cristofaro.

