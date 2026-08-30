Der Iraker, der seit Monaten in einer Zeltunterkunft nahe dem Bahnhof lebt, hat mehrere Tausend Euro auf der Straße verteilt. Die Polizei stellte 4.390 Euro sicher. Woher das Geld stammt, ist bislang unklar. <BR \/><BR \/>Der Mann, der nach Angaben der Stadt als Haider bekannt ist, soll die Geldscheine an Passanten verteilt haben. Einige Menschen nahmen das Geld an sich, andere verständigten die Polizei. Einsatzkräfte der örtlichen Polizei stellten schließlich 4.390 Euro sicher. <h3>\r\nMann schläft in Zelt<\/h3>Der Mann ist den Behörden und den Sozialdiensten bekannt. Nach Angaben des für Soziales zuständigen Stadtrats Marco Dal Pont lebt er seit einigen Monaten in Belluno und schläft in einem Zelt an der Via Vittorio Veneto. Hilfe habe er wiederholt abgelehnt. Unter anderem habe er Angebote für Essen und eine Unterkunft nicht angenommen.<BR \/><BR \/>Die Herkunft des Geldes konnte der Mann den Behörden bislang nicht erklären. Nach Angaben der Stadt wurde mit Unterstützung der Sozialdienste versucht, mit ihm über den Fund zu sprechen. <h3>\r\nVerständigung schwierig<\/h3>Wegen seiner eingeschränkten Italienischkenntnisse sei die Verständigung allerdings schwierig. Zunächst war offenbar auch nicht klar, ob es sich bei den Geldscheinen überhaupt um echtes Geld handelte. Die Polizei überprüfte die Banknoten. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren die Scheine echt. Ein möglicher Eigentümer hat sich bislang nicht gemeldet.<BR \/><BR \/>Mehrere Passanten, die Geldscheine an sich genommen hatten, gaben diese offenbar nicht zurück. Wie mit den sichergestellten 4.390 Euro weiter verfahren wird, soll nach Angaben der Stadt nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen entschieden werden.<BR \/><BR \/>Haider lebt nach Angaben weiterhin in seinem Zelt. Die Sozialdienste kennen ihn und beobachten seine Situation. Nach Einschätzung der Stadt befindet er sich gesundheitlich den Umständen entsprechend in einem stabilen Zustand.