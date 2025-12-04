<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-82-jaehriger-tot-aufgefunden-ermittlungen-eingeleitet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, war der Leichnam des Bozners am 19. November, vor zwei Wochen, in seinem Haus in Gries entdeckt worden. Die Rettungskräfte waren alarmiert worden, nachdem der Mann nicht mehr auf Anrufe reagiert hatte. Köllensperger lebte zurückgezogen und allein. <BR \/><BR \/>Rettung und Polizei rückten an – obwohl Hinweise auf einen natürlichen Tod vorlagen, wollten die Ermittler alle Zweifel räumen und ordneten eine Obduktion des Leichnams an. <h3>\r\n„Keine traumatischen Verletzungen“ <\/h3>\r\nAus den ersten Ergebnissen der Obduktion geht hervor, dass die Todesursache „auf einen kardiogenen Schock infolge eines akuten <BR \/>Myokardinfarktes im Rahmen einer vollständigen Stenose des mittleren Drittels des Ramus interventricularis anterior der linken Koronararterie zurückzuführen ist“, heißt es in einer Aussendung der Bozner Staatsanwaltschaft.<BR \/><BR \/><BR \/>Darüber hinaus wurden „keine traumatischen Verletzungen festgestellt, die eindeutig auf ein gewalttätiges Verhalten Dritter <BR \/>zurückzuführen wären“, berichten die Ermittler. <BR \/><BR \/>Ob die Ermittlung, die wegen unterlassener Hilfeleistung gegen Unbekannt eingeleitet worden war, nun eingestellt wird, geht aus der Mitteilung der Behörde nicht hervor.