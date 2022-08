Obduktion von toter Ärztin bestätigte Suizid

Am Samstag wurde eine Ärztin in Oberösterreich tot aufgefunden. Sie hatte sich das Leben genommen. Zuvor war sie von Coronaleugnern in den sozialen Netzwerken bedroht und hart angegriffen worden. Der Leiter des psychiatrischen Dienstes, Dr. Andreas Conca, erklärt im Interview, woher der Hass kommt, was man am besten dagegen tut und wieso die Täter nichts bereuen.