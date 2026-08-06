Anlässlich des 90-jährigen Jubiläums von Salewa brachte die Gruppe ein limitiertes Produkt aus vollständig recyceltem Polyester auf den Markt. 51 Prozent des verwendeten Materials stammten dabei aus Textil-zu-Textil-Recycling. <BR \/><BR \/>Auch die Marke LaMunt setzte bei ausgewählten Fleeceprodukten auf ein sogenanntes Monomaterial-Design: Die verwendeten Textilkomponenten bestehen dabei zu 100 Prozent aus Polyester, um eine spätere Sortierung und Wiederverwertung zu erleichtern. Oberalp begründet den Fokus auf kreislauffähige Produkte unter anderem mit den eigenen Klimabilanzen. Mehr als 80 Prozent der erfassten Emissionen der Gruppe hängen demnach mit den Produkten zusammen – insbesondere mit der Herstellung der verwendeten Materialien. <BR \/><BR \/>Beim Textil-zu-Textil-Recycling werden alte Textilien oder Produktionsreste zu neuen Fasern verarbeitet. Im Gegensatz zu anderen Recyclingverfahren bleibt das Material dabei innerhalb des Textilsystems. Eine breitere Anwendung sei derzeit jedoch noch durch fehlende Sammel- und Sortiersysteme sowie begrenzte Recyclingkapazitäten eingeschränkt. Neben neuen Materialien setzt Oberalp auch auf eine längere Nutzung bestehender Produkte. <h3>\r\nMehr als 7.000 Produkte erhielten ein zweites Leben<\/h3>Im Jahr 2025 wurden Reparatur-, Aufbereitungs- und Wiederverkaufsangebote der Marken weiter ausgebaut. Die Zahl der Reparaturen stieg laut Unternehmen um 19 Prozent. Seit 2023 erhielten mehr als 7.000 Produkte ein zweites Leben. Zu den Maßnahmen zählen unter anderem der Care-&-Repair-Service von Dynafit, das Second-Life-Programm von Salewa sowie Reparaturangebote von Dynafit, Wild Country und LaMunt. Evolv bietet zudem einen Neubesohlungsservice für Kletterschuhe an. <BR \/><BR \/>„Kreislauffähigkeit lässt sich nicht durch eine einzelne Materialinnovation oder ein einzelnes Produkt erreichen“, erklärt Ruth Oberrauch, Präsidentin der Oberalp Gruppe. Es gehe darum, Produkte länger zu nutzen, besser zu reparieren und Lösungen für die Rückgewinnung der Materialien am Ende ihrer Lebensdauer zu entwickeln. Der Contribute Report 2025 zeigt außerdem weitere Schritte der Gruppe im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit. <BR \/><BR \/>Dazu gehören verbesserte Produktdaten, automatisierte Prozesse für Lebenszyklusanalysen und CO₂-Bilanzierungen sowie der Beitritt zur Science Based Targets Initiative (SBTi) als Teil der Net-Zero-2050-Strategie. Auch die Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten in der Zusammenarbeit mit Lieferanten bleibt laut Oberalp ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie.