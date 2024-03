Obereggen: 3 Anzeigen nach Snowboard-Diebstahl

Das Snowboard war in der Nacht vom 19. auf 20. J√§nner einem Mann aus Verona in der N√§he eines Lokals gestohlen worden.Nach √úberpr√ľfung der √úberwachungskameras und nach Recherchen in den sozialen Netzwerken konnte die Pistenpolizei die T√§ter identifizieren.Gemeinsam mit einer Streife der Bozner Staatspolizei wurde eine Hausdurchsuchung durchgef√ľhrt. Dabei wurde das Snowboard schlie√ülich gefunden. F√ľr 3 mutma√üliche Diebe setzte es eine Anzeige.Das Snowboard konnte dem rechtm√§√üigen Eigent√ľmer zur√ľckgegeben werden.