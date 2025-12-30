Seit Saisonbeginn leisteten die Ordnungshüter rund 90 Rettungseinsätze, wie die Carabinieri in einer Aussendung mitteilen. <BR \/><BR \/>Gleichzeitig verhängten sie 15 Strafen wegen Verstößen gegen Sicherheitsvorschriften wie fehlenden Helm, gesperrte Pisten oder fehlenden Versicherungsschutz.<BR \/><BR \/>Besonders intensiv seien die vergangenen Tage gewesen. Allein am gestrigen Montag führten die Carabinieri 13 Rettungseinsätze durch, kontrollierten 45 Personen und sanktionierten zehn Skifahrer wegen Trunkenheit oder Missachtung der Pistenöffnungszeiten.