Obereggen: Drogen und Trunkenheit im Skigebiet - mehrere Anzeigen

Die Kontrollen wurden auch direkt auf den Skipisten durchgeführt. - Foto: © Carabinieri Bozen

„Aufmerksam sein“

Im Rahmen der Kontrollen fanden die Carabinieri von Deutschnofen etwa 7 Gramm Haschisch bei 2 jungen Männern mit italienischer Staatsbürgerschaft. Sie hatten sie unter ihrer Kleidung versteckt.Am selben Tag wurden 3 weitere Skifahrer , weil sie Alkohol konsumiert hatten, angezeigt. Anzeige erstattet wurde auch gegen ein Mädchen wegen „Trunkenheit in der Öffentlichkeit“. Sie alle hätten in diesem Zustand Unfälle und Verletzungen bei sich selbst sowie bei den zahlreichen anwesenden Skifahrern verursachen können.„Ich möchte mich bei den Einsatzkräften bedanken, die während der Wintersaison mit ihrer wertvollen Arbeit für mehr Sicherheit auf den Skipisten von Obereggen sorgen und diese auch für Familien und schwächere Bevölkerungsgruppen zugänglich machen“, erklärte der Kommandant der Carabinieri Bozen, Stefano Esposito Vangone, in einer Aussendung.Die gestrigen Ergebnisse würden zeigen, dass die Carabinieri überall präsent sind und sich täglich für die Prävention, die Abschreckung und die Bekämpfung von Straftaten im Allgemeinen einsetzen. „Alkohol und Drogen gehören zu den Hauptursachen für Unfälle und Verletzungen, sowohl in Fahrzeugen als auch auf Skiern. Ich appelliere an die Menschen in den Skigebieten, aufmerksamer zu sein“, so der Kommandant abschließend.