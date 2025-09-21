Ein Ausflug mit dem Mountainbike ist für einen Südtiroler am Sonntag tödlich geendet. Gegen Mittag brach der 58-Jährige aus Salurn in den Wäldern oberhalb des Schutzhauses Potzmauer auf Trentiner Seite zusammen. Sofort alarmierten Begleiter den Notruf.<BR \/><BR \/>Binnen kurzer Zeit trafen Einsatzkräfte sowie ein Hubschrauber mit einem Notarzt ein. Trotz langer Wiederbelebungsversuche blieb der Einsatz erfolglos – der Mann starb noch am Unfallort.<BR \/><BR \/>Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein plötzlicher medizinischer Notfall die Ursache gewesen sein. Der Mann war Teil einer Gruppe von Radfahrern, die auf dem Weg nach Grumes waren.