Oberleitach: Pick-up droht abzustürzen

Mitarbeiter des Energieversorgungsunternehmens Terna waren am Dienstagmorgen damit beschäftigt, Arbeiten an Stromleitungen in Oberleitach bei Bozen vorzunehmen, als ihr Pick-up im steilen Gelände seitlich wegzurutschen drohte.Es gelang den Arbeitern noch selbst das Auto zu sichern. Sie alarmierten gegen 9.30 Uhr die Feuerwehr: Berufsfeuerwehr Bozen und die Freiwillige Feuerwehr von Kardaun rückten an und zogen das Auto zurück auf die Fahrbahn.