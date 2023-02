Obermais: 2 Pkw zusammengekracht

Es war gegen 15.30 Uhr, als 2 Pkw aus ungeklärter Ursache in der Schafferstraße in Obermais zusammenfuhren und sich bei den Rädern verkeilten. Sofort rückten sämtliche Einsatzkräfte aus.Die Sanitäter des Weißen und des Roten Kreuzes versorgten die beiden leicht verletzten Fahrer an der Unfallstelle und brachten sie anschließend in das Krankenhaus von Brixen.Die Freiwillige Feuerwehr von Obermais sicherte die Unfallstelle ab und räumte auf. Für die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Obermais war es der vierte Einsatz an diesem Sonntag. Zuvor waren sie beim Waldbrand am Marlinger Berg im Einsatz und räumten später einen Ast weg. Gegen 14 Uhr hatten sie noch einen kleineren Einsatz.