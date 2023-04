Oberösterreich: 2-Jähriger stürzte aus Fenster 11 Meter in die Tiefe

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, dürfte nach einer ersten Einschätzung des Notarztes keine Lebensgefahr bestehen - auch weil der Boden durch die vielen Regengüsse der vergangenen Tage aufgeweicht war.Der Bub hatte sich vor dem Unfall gemeinsam mit seinem 8-jährigen Bruder und dem 34-jährigen Vater in der Wohnung befunden. Wie die Polizei berichtete, nahm der Vater eine Schmerztablette und ging um sich auszuruhen ins Schlafzimmer. Dabei schlief der Mann ein.Seine beiden Söhne blieben währenddessen im Wohnzimmer und spielten am Fernseher. Als der 8-Jährige kurz auf die Toilette ging, dürfte sein jüngerer Bruder auf das Sofa geklettert sein und das Fenster geöffnet haben. Dann stieg er auf das Fensterbrett und fiel in die Tiefe.Ein Nachbar bemerkte den Unfall, weckte den 34-Jährigen, und setzte die Rettungskette in Gang.