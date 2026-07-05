Gegen 16.30 Uhr wurde Alarm ausgelöst. Die Bergrettung Antholzertal im AVS, die Feuerwehr Oberrasen sowie ein Privathubschrauber rückten aus, um die Tiere zu bergen.<BR \/><BR \/>Drei der Jungtiere konnten mithilfe des angeforderten Hubschraubers erfolgreich gerettet und in Sicherheit gebracht werden. Für zwei Rinder kam jedoch jede Hilfe zu spät: Sie waren rund zehn bis 15 Meter abgestürzt und hatten den Unfall nicht überlebt.<BR \/><BR \/>Wann und warum die Jungrinder in das gefährliche Gelände gelangten, ist derzeit unklar.