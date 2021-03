Oberrasen: Kalb stürzt in Güllegrube

Am Sonntag gegen 6.15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr von Oberrasen zu einer Tierrettung am Pichlerhof gerufen. Dort war ein Kalb in die Güllegrube gestürzt und bis über den Hals eingesunken.Den Einsatzkräften gelang es den Kopf des Tieres aus der Gülle zu ziehen und das Kalb anschließend zu bergen.Daraufhin konnte das Tier wieder in den Stall zurückkehren. Es hat sich keine größeren Verletzungen zugezogen, sondern war nur etwas unterkühlt und terrorisiert.

