Der Eingriff finde genau am Geburtstag seiner Frau Isabella statt; er hoffe auf einen guten Schutzengel, sagte er uns am Wochenende am Spatzenfest. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/norbert-rier-moralisch-bin-ich-am-boden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier mehr dazu)<\/a><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="wZAcq4Pe"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/> Fans, Freunde und Wegbegleiter halten dem Oberspatz fest die Daumen und hoffen auf eine baldige Genesung.