Derzeit werden in Leifers drei Hunderassen gehalten: Deutscher Schäferhund, Malinois und Labrador. Alle Hunde haben unterschiedliche Aufgaben. Zwei sind als Drogenspürhunde ausgebildet, zwei sind darauf trainiert, Waffen und Sprengstoff zu finden. Weitere zwei sind auf den operativen Einsatz spezialisiert. Sie können nach Menschen suchen, aber auch angreifen. Wenn es darauf ankommt, braucht es nur ein Kommando. Dabei geht es aber nicht darum, eine Person schwer zu verletzen, sondern sie temporär zu stoppen, bis die Beamten sie erreichen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368333_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Eine Testperson wartet in einem schwarzen Ganzkörperanzug in der Wiese darauf, dass der Hund seinen Auftrag ausführt. Für ihn ist das alles nur ein Spiel. Er freut sich darauf, das zu tun, wofür er ausgebildet wurde. Noch hängt der schwarze Schäferhund an der Leine, als er mit seiner Halterin die Wiese betritt. Er weiß aber schon Bescheid, gleich geht’s los. Nach ihrem Kommando rennt er los und beißt sich am Armschutz des Ausbilders fest. Der Ausbilder hat einen Stock in der Hand. Damit schlägt er auf den Armschutz und streift die Beine des Hundes. „Im Ernstfall darf ihn nichts aus der Fassung bringen“, erklärt er.<h3>\r\nHunde dürfen mehrmals am Tag in Gruppen spielen<\/h3>Aus diesem Grund bestehen die „Hundeteams“ auch aus jeweils einem Männchen und einem Weibchen. „Sie verstehen sich besser und es gibt auch weniger Konkurrenzkampf“, sagt ein Beamter. Wenn sie nicht gerade trainiert werden, ruhen sich die Hunde in Zwingern aus. Mehrmals am Tag dürfen sie raus auf die Wiese zum Spielen und Toben. Dafür gibt es für jeden festgelegte Turnusse. „Wenn alle auf einmal draußen wären, würden sie anfangen, ein Alpha-Tier auszusuchen und sich zusammenzurotten. Das würde den Arbeitsalltag stören“, erklären die Beamten. Zu diesem Arbeitsalltag gehört auch die Suche nach Sprengstoff, Waffen oder Drogen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368336_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zuerst kommt der schwarze Deutsche Schäferhund in den Raum. Aufgeregt leitet er seinen Halter herum. Er schnüffelt alles ab. Bei einem Tischfußballtisch bleibt er hängen, riecht mehrmals daran. Nichts. Dann springt der Schäferhund auf die Couch und den Sessel. Immer noch nichts. Es geht weiter zum Schreibtisch im Eck des Raumes. Er beginnt beim Stuhl, plötzlich wird er nervös. Er wedelt aufgeregt mit seinem Schwanz. Er scheint etwas zu riechen. Mit der Schnauze geht er in eine Schublade. Dann setzt er sich hin und blickt stolz zu seinem Herrchen. In der Schublade liegt der Deckel einer Colaflasche. Darin befindet sich eine kleine Menge Sprengstoff. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368339_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Natürlich werden alle Hunde für ihre Leistung belohnt. Nach jedem erfolgreichen Fund spielen ihre Herrchen mit ihnen. Auch bei Einsätzen wird das so gehandhabt. Sobald ein Hund etwas findet, wird sofort mit ihm gespielt. Dann sucht er weiter. Doch auch wenn ein Einsatz nicht so erfolgreich verläuft, werden die Tiere für ihre Arbeit belohnt. „Dann kommen wir zurück und verstecken etwas, das sie finden können. Es ist ja schließlich nicht ihre Schuld, dass es nichts zu finden gab“, erklären die Ordnungskräfte. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368342_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Doch jetzt gibt es etwas zu finden. Der Drogenspürhund scheint auch schon zu riechen, dass irgendwo etwas ist. In der vorderen Hosentasche der Testperson ist eine Dose versteckt. Darin sind Plastikverpackungen mit Cannabis-Rückständen. Offenbar genug, um den Drogenspürhund auf ihre Fährte zu locken. Zielstrebig steuert er auf die Bank zu, auf der sie sitzt. Er läuft einmal rundherum, dann steht er vor ihr. Er beginnt bei ihren Füßen und landet schließlich bei der Hosentasche. Dann stupst er einmal kurz dagegen, setzt sich hin und blickt zu seiner Besitzerin. Diese hat schon das Spielzeug in der Hand. <h3>\r\nHaben 2025 über 100 Kilo Rauschgift erschnüffelt<\/h3>Im vergangenen Jahr haben die Drogenspürhunde der Kompanie in Leifers allein in Südtirol über 100 Kilogramm Rauschgift erschnüffelt. Dieses wird dann in das Drogen-Analyselabor der Carabinieri gebracht, das sich im selben Areal befindet. Vom Labor bekommen die Beamten der Hundestaffel dann leere Plastikverpackungen, in die Drogen eingepackt waren. Diese werden dann für das Training der Drogenspürhunde verwendet. „Es ist ein verbreiteter Irrglaube, dass die Hunde drogensüchtig sind und deshalb danach suchen. Sie werden auf die Gerüche trainiert“, erklärt ein Beamter.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368345_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Damit auch zu jeder Zeit sicher ist, dass es den Tieren gut geht, werden sie jeden Tag auf der Krankenstation untersucht. Zwei Mal im Jahr werden sie einer großen Kontrolle mit Blutbild unterzogen. Jeder Hund erhält eigens auf ihn zugeschnittene Therapien und Medikamente. <BR \/><BR \/>Die Hunde in Leifers sind zwischen vier und sieben Jahren alt. Danach wird ihr körperlicher Zustand meist schlechter und sie dürfen in „Rente“ gehen. Wenn möglich, können die Hundeführer ihre vierbeinigen Partner dann bei sich aufnehmen. Andernfalls verbringen sie in gewohnter Umgebung bei der Hundestaffel ihren Lebensabend.