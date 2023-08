Obfrau der Kfz-Mechatroniker: „Vorschriften zum Teil über 100 Jahre alt“

Die neue Obfrau der Kfz-Mechatroniker und Mechatronikerinnen im lvh nutzte das Treffen, um sich mit dem Kammerabgeordneten Dieter Steger über verschiedene branchenspezifische Themen auszutauschen.Im Fokus standen die Herausforderungen rund um die regelmäßige Eichung der Messgeräte, die in der Kfz-Branche für den offenen Verkauf von Flüssigkeiten (z.B. Schmierölen, Kühlflüssigkeiten, Hydraulikflüssigkeiten, Scheibenwischwasser, AdBlue und ähnliche) eingesetzt werden müssen.„Die gesetzlichen Vorschriften zum Thema sind zum Teil über 100 Jahre alt; entsprechend sind sie in manchen Teilen praxisfern und mit hohen Auflagen verbunden“, erläutert Julia Genetti. „Wir brauchen bezüglich der Eichpflicht praxisnahe Bestimmungen, die uns die Arbeit im Betrieb nicht zusätzlich erschweren“, so Genetti.Gemeinsam mit dem Kammerabgeordneten wurde die Problematik besprochen und mögliche Ansätze geprüft, um eine Erleichterung bei den momentan geltenden Auflagen zu erwirken. Dieter Steger hat seine Bereitschaft zugesichert, sich in Rom für die Südtiroler Kfz-Betriebe einzusetzen und auf praxisnahe Bestimmungen zu pochen.