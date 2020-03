Obstmarkt bis 3. April dicht

Dienstagabend gegen 20 Uhr hat Bürgermeister Renzo Caramaschi die entsprechende Verordnung unterzeichnet.Bis zum 3. April muss jegliche Tätigkeit eingestellt werden. „Wir haben aus den sozialen Netzwerken von dieser Maßnahme erfahren“, sagt ein Standbetreiber. Mit seinen Mitarbeitern war er Mittwoch Früh damit beschäftigt, die verderblichen Waren einzupacken und abzuliefern.„Wir haben Gott sei Dank ein weiteres Geschäft in Gries, andere Kollegen müssen jetzt schauen, was sie mit ihren Waren machen. Etwas früher hätte man uns schon informieren können“, meint er.Ausgesetzt sind auch die traditionellen Wochenmärkte, heißt es in einer Aussendung des Gemeindepresseamtes.

