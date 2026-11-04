Auf dem Obstmarkt, einst das Aushängeschild lokaler Produkte, kann man mittlerweile Mangochips, Limoncello, Olivenöl und importierte Schnittblumen kaufen. Ein Projekt zur Aufwertung des historischen Platzes und zur Rückbesinnung auf seine Wurzeln liegt seit eineinhalb Jahren auf Eis. Doch jetzt könnte Bewegung in das Projekt kommen.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Ziel war ein neues Reglement, um den Markt attraktiver zu machen. <BR \/>Die Gestaltung wollte die Gemeinde aber nicht im Alleingang übernehmen. Verschiedene Akteure, darunter die Standbetreiber selbst, die Gastronomen vor Ort, aber auch die Anrainer und der Wirtschaftsverband hds waren Teil des Projekts, das aber schnell versandete. Nach einem Vorschlag an die ab Juni 2025 neue Stadtregierung herrschte Stillstand, wie Thomas Rizzolli, hds-Bezirkspräsident von Bozen- Stadt, gegenüber Südtirol Online erklärt. „Heuer im Mai haben wir bei der Stadtverwaltung nachgefragt und keine Antwort erhalten. Wir wollten dann wissen, ob das Vorhaben zur Neugestaltung hinfällig ist, was die Gemeinde verneint hat.“ Sie habe erklärt, sich zuerst ein Bild der Situation machen und das Reglement danach ändern zu wollen. Man werde das eingereichte Projekt neu bewerten und dann auf den Verband zukommen. <BR \/><BR \/>„Seitdem warten wir auf einen Vorschlag für ein neues Reglement“, so Rizzolli, „jetzt aber soll es unseren Informationen zufolge bald soweit sein.“<BR \/><BR \/>Bürgermeister Claudio Corrarati bestätigte auf Anfrage gegenüber Südtirol Online, dass sich die Stadtverwaltung derzeit mit der Überarbeitung des Reglements für den Obstmarkt beschäftigt sei. „In Kürze werden wir die Wirtschaftsverbände hds und Confesercenti zu einem Treffen einladen. Dabei möchten wir unsere eigenen Überlegungen darlegen und gleichzeitig Vorschläge und Anregungen entgegennehmen.“ <BR \/><BR \/>Es gehe darum, gemeinsam eine Lösung zu finden, um die Lage am Obstmarkt zu verbessern – „sowohl im Hinblick auf die aktuelle Situation als auch mit Blick auf die Entwicklung für die kommenden Jahre“, so der Bürgermeister. Dabei wolle man schrittweise vorgehen. <BR \/>Kurzfristig gehe es darum, Anpassungen am Reglement vorzunehmen. Andernfalls könnten sich aufgrund der derzeit geltenden Bestimmungen Schwierigkeiten für die Weiterführung einiger Betriebe ergeben.<BR \/><BR \/> „Anschließend können wir uns mit der künftigen Entwicklung des Obstmarktes beschäftigen. Dabei müssen wir auch berücksichtigen, dass die bestehenden Konzessionen in vier oder fünf Jahren auslaufen werden. Unsere Vorstellungen über die Zukunft des Marktes müssen daher auch diesen Aspekt