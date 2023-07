Obstmarkt: Mann greift Jugendliche mit Glasflasche an

Nach gescheitertem Flirt greift Mann zu Glasflasche

Der Vorfall hat sich am vergangenen Samstag in den Abendstunden am Obstmarkt in der Bozner Altstadt zugetragen. Die Carabinieri wurde von 5 Jugendlichen – 2 junge Frauen und 3 junge Männer – alarmiert, nachdem diese von einem 27-Jährigen aus Nordafrika angegriffen worden waren.Als die Ermittler am Ort des Geschehens eintrafen, hatte der Mann – er stand wohl unter dem Einfluss von Drogen – immer noch nicht von den Jugendlichen abgelassen und ging nun auch auf die Einsatzkräfte los. Bevor er schließlich doch zur Flucht ansetzte, gelang es den Carabinieri ihn zu fixieren und ihm Handschellen anzulegen. Sein aggressives Verhalten legte er allerdings selbst im Streifenwagen nicht ab.Durch die Aussagen von Augenzeugen ließ sich anschließend die Dynamik des Vorfalls rekonstruieren: Zunächst habe der Täter eine der beiden jungen Frau aus der Gruppe angesprochen. Dann sei er plötzlich in Rage geraten und mit Schlägen und Tritten auf sie losgegangen. Auch das Eingreifen ihrer männlichen Begleiter, die versuchten den Angreifer wegzuziehen, konnte den 27-Jährigen nicht stoppen.Er griff stattdessen zu einer Glasflasche und zerschlug diese an der Bordsteinkante. Damit bewaffnet ging er erneut auf die jungen Frauen los und zielte dabei auf ihr Gesicht. Die 3 jungen Männer wehrten die Schläge ab und erlitten dadurch tiefe Schnittwunden an Armen und Beinen. Erst das Eingreifen der Carabinieri konnte verhindern, dass die Situation noch weiter eskalierte.Die Militärs haben den 27-Jährigen wegen schwerer Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen und ins Bozner Gefängnis gebracht. Der Haftprüfungsrichter hat die Untersuchungshaft bestätigt.