Obstmarkt: Über 8 Personen im Visier

Was war geschehen?

Für den Straftatbestand der Schlägerei sieht Artikel 588 StGB Strafen von bis zu 2000 Euro vor – im gegenständlichen Fall wird aber auch wegen Körperverletzung (Art. 582 StGB) ermittelt, was bedeutet, dass den Verdächtigen Haftstrafen von bis zu 6 Jahren drohen.Bei den Verdächtigen soll es sich unbestätigten Informationen zufolge um mehr als 8 Personen handeln – einigen davon soll bereits vor der Schlägerei am Obstplatz ein Aufenthaltsverbot in ebendieser Gegend auferlegt worden sein. Diese Personen sollen nur wenige Wochen zuvor an einer weiteren Schlägerei im Stadtviertel Oberau beteiligt gewesen sein, bei der auch Angestellte einer Bar verletzt worden waren. Zumindest einige der Verdächtigen dürften albanische Staatsbürger sein, laut Informationen der Polizei seien aber alle in der Landeshauptstadt wohnhaft.Was aber war in der Nacht auf den 29. Jänner geschehen? Augenzeugen wollen gegen ein Uhr nachts beobachtet haben, wie eine Gruppe von Menschen eine Person am Obstmarkt verfolgt haben soll. Nachdem besagte Person in Richtung Dr. Streiter-Gasse geflüchtet war, sollen die Verfolger angefangen haben, am Obstmarkt zu randalieren: Gläser und auch ein Müllkübel sollen durch die Luft geflogen sein. Gegenüber den „Dolomiten“ berichtete die Angestellte eines Gastlokals am Obstplatz, dass sie einem der mutmaßlichen Randalierer ein Glas aus der Hand genommen habe, woraufhin ihr jemand einen Schlag auf den Kopf und den Rücken verpasst haben soll.Als die Ordnungshüter eintrafen, war das Schlimmste bereits vorbei, allerdings konnten die Sicherheitskräfte noch mindestens 8 Personen identifizieren und werten seitdem die Aufnahmen der Überwachungskameras am und um den Obstplatz aus. In der Folge kündigten sie an, die Kontrollen im gesamten Stadtzentrum am Wochenende zu intensivieren, schließlich unterzeichnete der Bürgermeister vor wenigen Tagen auch eine Anti-Lärm- und Anti-Trink-Verordnung für das Stadtzentrum, die bis 5. März gilt.