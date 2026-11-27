Der Vorfall ereignete sich in der Graziolistraße in Trient. Eine Streife der Carabinieri war gerade auf dem Rückweg zur Kaserne, als die Beamten beobachteten, wie einer der beiden Männer mit seinem E-Scooter zu Boden stürzte. Sein Begleiter eilte ihm zu Hilfe, berichtet die italienische Tageszeitung „l'Adige“.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri hielten an, um nach dem Zustand des Gestürzten zu sehen und gegebenenfalls medizinische Hilfe zu organisieren. Doch statt die Unterstützung anzunehmen, gingen die beiden 35-Jährigen offenbar auf die Beamten los. Sie sollen die Carabinieri beschimpft und versucht haben, sie mit Faustschlägen und sogar Bissen zu attackieren.<BR \/><BR \/>Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, mussten die Beamten Pfefferspray einsetzen. Anschließend wurden beide Männer verhaftet. Einer wurde unter Hausarrest gestellt, der andere aufgrund seiner Vorstrafen ins Gefängnis von Spini di Gardolo gebracht.