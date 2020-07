„Ocean Viking“ fordert Evakuierung von 44 Migranten

Die Migranten seien stark mitgenommen und hätten mit Selbstmord gedroht, teilte die Crew per Twitter mit. „Die Lage an Bord ist extrem angespannt. Die Sicherheit der Geretteten ist bedroht“, berichtete die Crew. Die Migranten benötigten sofort einen sicheren Landehafen.Trotz Appellen an Italien und Malta sei dem Schiff noch kein Landehafen zugewiesen worden, beklagte die Hilfeorganisation SOS Mediterranee, Betreiberin der „Ocean Viking“.Die geretteten Migranten sind teilweise seit neun Tagen auf See. An Bord des Schiffes befinden sich Menschen aus 13 verschiedenen Ländern, 25 Minderjährige und zwei Frauen, darunter eine Schwangere. Einige von ihnen müssen wegen Verletzungen durch Treibstoff behandelt werden.

apa