„Ocean Viking“ mit 387 Migranten in Süditalien eingetroffen

An Bord des Schiffes befanden sich 149 Minderjährige, davon 124 unbegleitet. Die Migranten sollen in Flüchtlingseinrichtungen untergebracht werden. Ermittlungen wurden eingeleitet, um festzustellen, ob sich Schlepper auf dem Schiff aufhielten.Die „Geo Barents“ von Ärzte ohne Grenzen hingegen wartete mit rund 660 Geretteten am Montag weiter auf einen sicheren Hafen. An Bord befanden sich den Seenotrettern zufolge mehr als 150 Minderjährige.Das Segelboot „Nadir“ der NGO Resqship hat indes 88 Migranten in maltesischen Gewässern gerettet.Die Flüchtlinge befanden sich seit drei Tagen ohne Wasser und Lebensmittel auf einem Boot. Sie gingen später an Bord des Rettungsschiffes „Sea-Eye 4“, das am Sonntag den sizilianischen Haften Messina für eine neue Mission im Mittelmeer verlassen hat.In diesem Jahr sind mit Stand Freitag bisher fast 39.300 Migranten in Italien angekommen. Im selben Vorjahreszeitraum waren es rund 28.450 gewesen. Seit April ist die Zahl der Ankommenden im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen. Migration ist im laufenden Wahlkampf in Italien ein großes Thema. Rechte Parteien werfen Seenotrettern etwa vor, mit Schleppern zu kooperieren.