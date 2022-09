„Ocean Viking“ mit 459 Menschen in Apulien eingetroffen

Das Rettungsschiff „Ocean Viking“ der Hilfsorganisation SOS Mediterranee ist am Sonntag mit 459 Menschen an Bord in der süditalienischen Hafenstadt Tarent eingetroffen. Die Flüchtlinge waren in den vergangenen Tagen bei 10 Einsätzen gerettet worden. Zu ihnen zählten 60 unbegleitete Minderjährige, teilte die Hilfsorganisation mit.