Ocean Viking rettet 228 Migranten bei 4 Einsätzen

Das von der französischen Hilfsorganisation SOS Mediterranee betriebene Rettungsschiff Ocean Viking hat bei vier Einsätzen vor der libyschen Küste 228 Migranten in Sicherheit gebracht. Sie befanden sich an Bord von Booten, die in Seenot geraten waren, berichtete die NGO am Sonntag. Die Ocean Viking sucht jetzt nach einem Landehafen.