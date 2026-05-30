<BR \/><BR \/>Die Stau-Experten des ÖAMTC hatten damit gerechnet, dass viele Reisende versuchen würden, das Bundesland Tirol noch Samstagfrüh zu durchfahren, kurz bevor die Sperre am Vormittag in Kraft tritt.<BR \/><BR \/><BR \/>Wegen einer Demonstration gegen die Verkehrsbelastung am<BR \/>Brennerpass sind die wichtige Alpenüberquerung und die<BR \/>Brennerautobahn (A 13) in Österreich von 11 bis 19 Uhr<BR \/>für Autos und Motorräder nicht befahrbar. Auch lokale Ausweichrouten<BR \/>sind gesperrt. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/heute-brennersperre-hier-finden-sie-antworten-auf-wichtige-fragen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen zu den Sperren finden Sie hier. <\/a>