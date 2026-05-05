Die Stadtpolizei Bozen hat wieder einige Fahrzeuge in einem offenkundig verwahrlosten Zustand abschleppen lassen. Wie die Stadtgemeinde Bozen in einer Aussendung mitteilt, wurden die Verfahren für die Abwicklung der Abschleppungen vereinfacht, damit die Fahrzeuge schneller abgeschleppt und verschrottet werden können.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1308912_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In den vergangenen zwei Wochen wurden insgesamt acht Fahrzeuge zwangsabgeschleppt und verschrottet. Diese Maßnahmen dienen nicht nur dazu, die Stadt sauber zu halten, sondern sie sollen auch dabei helfen, das Gefühl der Sicherheit in der Bevölkerung wieder zu stärken.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1308915_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1308918_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Die Kosten für die Zwangsabschleppung und die Verschrottung übernimmt die öffentliche Hand. Der Stadt ist es nämlich ein Anliegen, dass öffentliche Flächen gepflegt und sauber gehalten werden. Durch diese Maßnahmen soll auch die Lebensqualität in den Stadtvierteln verbessert werden, heißt es weiter in der Aussendung. Die Stadtpolizei wird daher in den kommenden Monaten weiter kontrollieren und offenkundig verwahrloste Fahrzeuge abschleppen lassen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1308921_image" \/><\/div>