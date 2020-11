Öffis: Wichtige Fahrgastinformationen für die nächste Woche

Die Liniendienste des öffentlichen Nahverkehrs und die Sondertransporte für Schüler mit Anrecht auf Notbetreuung und Schüler mit Behinderung werden in der kommenden Woche vom 16. bis 20. November gewährleistet.Es entfallen jedoch die Schülerfahrten der öffentlichen Liniendienste. Das sind jene Fahrten, die laut Fahrplantabellen an Schultagen zusätzlich angeboten werden beziehungsweise jene, die mit einem „S“ gekennzeichnet sind.Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider teilt zu diesem Thema mit: „Damit die grundlegenden Dienste in den systemrelevanten Berufen gewährleistet werden, ist es wichtig, dass die Berufstätigen, die keine Möglichkeit zum Homeoffice haben, zur Arbeit und wieder nach Hause kommen können. Nutzungsberechtigt sind auch alle Fahrgäste, die aus Gründen der Gesundheit sowie wegen dringender Erfordernisse unterwegs sein müssen und die Schüler, die Anrecht auf den Präsenzunterricht haben.“Es gelte weiterhin die strenge Pflicht einen Mund- und Nasenschutz zu tragen, die geltenden Hygieneregeln und Sicherheitsabstände einzuhalten sowie einen gültigen Fahrschein bei sich zu haben, so der Landesrat. Die Hauptverkehrszeiten sind, wenn möglich, zu vermeiden.Die Anzahl der Fahrgäste in Bussen und Zügen des öffentlichen Nahverkehrs bleibt bis auf Weiteres auf 50 Prozent der zugelassenen Beförderungskapazität beschränkt. Auf keinen Fall hingegen sollen die öffentlichen Verkehrsmittel in diesen Tagen für Freizeitaktivitäten und unnötige Fahrten genutzt werden.Für die Fahrplanauskunft wird empfohlen, derzeit ausschließlich die Online-Fahrplansuche auf der App südtirolmobil und auf der gleichnamigen Webseite zu nutzen, zumal die kontinuierlichen Fahrplanänderungen laufend in die Datensysteme eingearbeitet werden.Das zusätzliche Bereitstellen der Fahrpläne in Tabellenform ist angesichts der ungewissen Lage und aufgrund der kurzfristig erforderlichen, häufigen Anpassungen derzeit nicht möglich, dies betrifft sowohl die Fahrplantabellen im Pdf-Format auf der Webseite als auch die Fahrplanaushänge bei den Bushaltestellen.

lpa