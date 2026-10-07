Ein sehr konkretes Anliegen hat <b>Esther Bonora<\/b>, die in <b>Schlanders <\/b>direkt neben der Zugtrasse in einer langgezogenen Kurve wohnt. Sie beklagt, dass man die neuen Züge nun schon von Weitem kommen höre. Bei jeder Fahrt werde außerdem gehupt, die Wohnung vibriere für 10 Sekunden. „Ich erschrecke jedes Mal. Wie soll man das im Viertelstundentakt aushalten“, zeigt sie auf. Dabei wurde ihr versichert, dass die neuen Züge extrem leise sein würden. <BR \/><BR \/>Das Mobilitätsressort nimmt die Beschwerde mit dem Hinweis auf, dass sie bereits an die zuständigen Techniker weitergeleitet worden sei. Diese werden sich mit dem Problem befassen und „an der von Ihnen gemeldeten Stelle in Schlanders gezielte Untersuchungen durchführen“. Sobald die technischen Daten vorliegen, könne man Maßnahmen ins Auge fassen. <BR \/><BR \/>In der schönen Eisacktaler Ortschaft <b>Gufidaun <\/b>ist hingegen <b>Astrid Amico<\/b> zuhause. Gufidaun mag zwar schön gelegen sein, aber die Versorgung mit den Öffis lasse gehörig zu wünschen übrig. Im Rest des Landes dagegen seien die Dörfer gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, daher fragt Frau Amico: „Kann man hier in Gufidaun wirklich nichts verbessern?“ Auch hier kann das Mobilitätsressort des Landes eine durchaus positive Nachricht vermelden. Die Gemeinde Klausen sei gerade mit dem Ausbau der Straße Außermühl beschäftigt, damit dort auch größere Busse verkehren können. „Sobald dies erfolgt ist, bekommt Gufidaun einen Stundentakt von 6 bis 20 Uhr mit perfektem Anschluss an die Bahn“, lässt Martin Vallazza aufhorchen.<BR \/><BR \/>Ein völlig anderes Thema brennt hingegen <b>Christine Stockner<\/b> vom <b>Ritten <\/b>unter den Nägeln: die Elektromobilität. Sie habe kürzlich gelesen, dass das Land eine Verschrottungsprämie für sehr alte Autos plane. Nun möchte sie wissen, wann mit der Prämie zu rechnen ist, denn schließlich habe sie derzeit einen Neukauf im Sinn. Das Mobilitätsressort erklärt, dass der politische Wille hierfür bereits bekundet worden sei. Allerdings brauche es nun den Beschluss der Landesregierung sowie die technische Umsetzung der Beitragsplattform. Dies alles könne sich noch für einige Wochen hinziehen.<BR \/><BR \/>Der <b>Eppaner Alfred Mair<\/b> ist der festen Überzeugung, dass das Jahresabo von 250 Euro für Südtiroler Bürger preislich reduziert werden sollte. Diese Auffassung wird vom Mobilitätsressort nicht geteilt. Wörtlich teilt es mit: „Wir haben zweifelsohne ein hervorragendes Angebot an Zügen, Bussen und Seilbahnen, die jede Gemeinde und alle größeren Orte in Südtirol mit gutem Takt verbinden. Das alles kostet jede Menge Geld aus dem Südtiroler Steuertopf. Wir sind der Meinung, 250 Euro für das gesamte Öffi-Angebot ist ein fairer Preis, obendrein wohl der günstigste im gesamten Alpenraum.“<BR \/><BR \/>Wichtigen Neuigkeiten in puncto Frecciazüge ist <b>Elke Hildgartner<\/b> auf der Spur. Sie möchte wissen, ob es stimme, dass der direkte Frecciazug von Bozen nach Sibari am Golf von Tarent eingestellt werde. „Das ist leider korrekt“, teilt das Mobilitätsressort mit. Aufgrund von Arbeiten werde der Zug im Dezember entfallen und danach werde diese Verbindung auch nicht mehr reaktiviert. Stattdessen würden Mailand und Turin angesteuert, dafür habe sich die Region Kalabrien stark gemacht. <BR \/><BR \/>Unterdessen versuche man aber, diesen Zug als Verbindung im Sommer 2027 zu erhalten, hierfür sei man mit Trenitalia im Gespräch. Davon abgesehen, sei dies nicht die einzige Verbindung von Bozen in Richtung Süden über Rom hinaus. Somit verweist das Mobilitätsressort auf einen Italo und einen Trenitalia-Zug, der täglich zwischen Bozen und Neapel verkehrt. Darüber hinaus wird auf eine tägliche Intercity-Verbindung von Bozen nach Bari und von Lecce nach Bozen verwiesen. <BR \/><BR \/> Eine ganze Reihe von konstruktiven Anregungen zur Modernisierung der App „Südtirolmobil“ hat <b>Stefan Guadagnini<\/b> parat. Als gelegentlicher Nutzer der Öffis fallen ihm immer wieder mal Optimierungspotenziale auf – das Spektrum der Vorschläge reicht von der Fahrplansuche über die Entwertung bis hin zu einem Belohnungssystem für Vielfahrer. <BR \/><BR \/>Das Mobilitätsressort geht hier auf zwei konkrete Punkte ein: die Echtzeit-Auslastungsanzeige und die proaktiven Störungsmeldungen. Mit der Auslastungsanzeige können Fahrgäste bereits vor der Ankunft die Auslastung sehen und gegebenenfalls Alternativen wählen. Genau diese Funktion sei laut Mobilitätsressort bereits implementiert gewesen, musste dann aber im Zuge der Umstellung auf das neue Ticketing-System ausgesetzt werden. In Kürze werde die Funktion wieder freigeschaltet. Bei den proaktiven Störungsmeldungen handelt es sich um automatisierte Benachrichtigungen („Push“-Meldungen), die über Ausfälle oder Verspätungen auf der jeweils gewählten Stammstrecke informieren. Diese Funktion ist bereits in Kraft, erklärt das Mobilitätsressort. Man findet sie in der App unter den Einstellungen und muss dort bloß „Linien-Meldungen“ und „Haltestellen-Meldungen“ aktivieren. <BR \/><BR \/><b>Daniel Tauber <\/b>aus <b>Brixen <\/b>erkundigt sich über die Buslinie 321 in Richtung Afers bzw. Plose, und zwar darüber, ob „langfristig ein durchgehender oder ausgebauter 30-Minuten-Takt denkbar“ wäre. Der Fahrplancheck bringt ans Licht, dass es den Halbstundentakt von Montag bis Freitag bereits ganztägig gibt, dieser wird mit 13. Dezember 2026 auf sieben Tage die Woche ausgebaut. <BR \/><BR \/>Als gelegentlicher Busnutzer wundert sich <b>Günther Bertignoll<\/b> aus <b>Eppan <\/b>über die Funktionsweise der intelligenten Ampeln. Es sei höchst an der Zeit, diese zu aktivieren, bisher würden sie lediglich im „Blinkmodus“ funktionieren. Dieses System ist darauf ausgerichtet, den Metrobussen Vorfahrt einzuräumen. In dieser Frage präzisiert das Mobilitätsressort, dass das Ampelsystem sehr wohl in Funktion sei, allerdings von den Busfahrern nur bei Bedarf aktiviert werde. Je nach Standort und Verkehrslage sei die Notwendigkeit hierfür unterschiedlich, wobei das System am häufigsten in der Nähe des Langzeitkrankenhauses zur Anwendung komme. Im Überetsch hingegen wird es selten benötigt.<h3>\r\nInfo<\/h3>Im Sinne eines lebendigen und offenen Bürgerdialoges wurde der Thematik in <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brennpunkt-mobilitaet-wo-es-immer-wieder-hakt-und-was-sich-aendern-soll" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Teil 1<\/a> bereits viel Platz eingeräumt, jedoch konnten längst nicht alle Fragen berücksichtigt werden. <BR \/><BR \/>Nun hat das Mobilitätsressort weitere Antworten nachgereicht, die wir hier gerne veröffentlichen. Die restlichen Zuschriften will das Ressort im Laufe der kommenden Tage auf persönlichem Wege beantworten.