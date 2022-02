Öffnung der Diskotheken – Erste Kontrollen ergeben keine größeren Verstöße

Die Carabinieri von Meran haben am Freitagabend in Zusammenarbeit mit der Sondereinheit der Carabinieri für Gesundheit und Hygiene NAS aus Trient und der Hundestaffel der Carabinieri Leifers ein bekanntes Nachtlokal im Burggrafenamt unter die Lupe genommen.Die Kontrollen offenbarten aber keine größeren Verstöße. Es wurden keine Unregelmäßigkeiten bei der Zubereitung und Ausgabe von Speisen und Getränken festgestellt. Bei der Wartung der Feuerlöschanlagen wurde ein Verstoß entdeckt, der jedoch keine verwaltungs- oder strafrechtlichen Folgen nach sich zieht, sofern er bis zum heutigen Samstag behoben wird.Es ist auch ein Drogenspürhund zum Einsatz gekommen, er hat aber keine illegalen Substanzen gerochen. Zudem wurden 810 Grüne Pässe kontrolliert, die sich auch allesamt als rechtmäßig erwiesen.Die Jugendlichen in der Warteschlange vor der Diskothek und im Inneren hielten sich an die Corona-Regeln. Am Parkplatz vor der Diskothek wurden zudem rund 30 Fahrer eines Alkoholtests unterzogen, niemand wies aber einen zu hohen Promillewert auf.Die Carabinieri zeigten sich in ihrer Aussendung durchaus zufrieden mit den Ergebnissen dieser Kontrollen und dem Verhalten der Jugendlichen.

psy