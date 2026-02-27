„Das ist sehr beunruhigend, weil der Vorfall zwei Wochen zurückliegt, sich die Lage nicht verbessert und eine Gefahr für Meereslebewesen und Korallenriffe darstellt“, sagte der Abgeordnete. „Wir sind auch beunruhigt, weil es sich auf Thailands Tourismus und Wirtschaft auswirken könnte“.<BR \/><BR \/>Das unter der Flagge Panamas fahrende Frachtschiff „Sealloyd Arc“ war am 7. Februar auf dem Weg nach Bangladesch vor Phuket gesunken. Nach Angaben der thailändischen Behörden traten rund 1.700 Liter Öl aus. Das Schiff liegt in rund 60 Metern Tiefe, weshalb Taucher das Leck nur schwer erreichen können, wie Chalermpong sagte.<BR \/><BR \/>Im örtlichen Fernsehsender PBS waren Bewohner zu sehen, die die Strände mit Harken und Kübeln absuchten, um Ölklumpen einzusammeln. Die thailändische Marine setzte im Kampf gegen die Ölverschmutzung Dispersionsmittel ein. Chalermpong rief die Regierung auf, Geld für eine Bergung des Wracks bereitzustellen.