Österreich: 1121 Neuinfektionen – Großes Plus bei Spitalspatienten

Am Montag stieg somit die Zahl der aktiv Infizierten auf 14.664 Menschen.Österreichweit wurden am Montag bereits 799 Covid-19-Patienten – um 57 mehr als am Vortag – im Krankenhaus behandelt. 145 Erkrankte benötigten intensivmedizinische Versorgung – zehn mehr als noch am Sonntag.Mit Stand 9.30 Uhr wurden seit Beginn der Pandemie 65.927 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. 50.359 gelten als genesen. Wie immer am Wochenende wurden deutlich weniger Testergebnisse ausgewertet und in das Epidemiologische Melderegister (EMS) eingespeist, so waren es beispielsweise in Kärnten und dem Burgenland weniger als 300.Im Folgenden die Neuinfektionen und durchgeführten Tests der vergangenen 24 Stunden pro Bundesland:Wie berichtet, hat die österreichische Regierung auf die steigenden Coronazahlen mit Verschärfungen reagiert: Professionelle Veranstaltungen werden ab Freitag weiter beschränkt. Demnach werden outdoor nur mehr 1500 Besucher zugelassen, indoor 1000, das Tragen einer Mund-Nasenschutzmaske ist verpflichtend, Speisen und Getränke gibt es nicht. Nicht reglementiert sind Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze indoor bis maximal sechs Personen, outdoor bis 12 Erwachsene. Bei höheren Personenzahlen muss die Veranstaltung angezeigt werden.

apa/stol