6-Jähriger stirbt nach Auffahrunfall

Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilte, war das Auto der Familie aus der Ukraine gegen 5:15 Uhr vermutlich wegen einer Panne auf der dritten Spur der Richtungsfahrbahn Graz liegen geblieben.Ein von einem 40-jährigen Niederösterreicher gelenkter Pkw krachte ins Heck des stehenden Wagens, auf dessen Rückbank die beiden Kinder saßen.Laut Polizei wurden die beiden Buben reanimiert. Der 6-Jährige starb jedoch noch an der Unfallstelle.Sein 2 Jahre alter Bruder wurde in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen. Die verletzten Eltern der Kinder wurden in das Landesklinikum Baden gebracht.Der 40-Jährige am Steuer des anderen erlitt leichte Verletzungen. Wegen der Hubschrauberlandung wurde die A2 kurzzeitig für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.

apa