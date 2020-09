Österreich: Auch im Vorjahr 4 von 10 Ehen geschieden

Österreichweit lag die Gesamtscheidungsrate 2019 mit 40,7 Prozent nur leicht unter dem Niveau der beiden Vorjahre (41,0 Prozent) und deutlich unter dem bisherigen Höchstwert von 49,5 Prozent im Jahr 2007, berichtete Thomas. Außerdem wurden im Vorjahr 121 eingetragene Partnerschaften aufgelöst, 23,5 Prozent mehr als 2018.In der Statistik sind erstmals auch 8 Scheidungen gleichgeschlechtlicher Ehen enthalten. Dabei handelte es sich um Trennungen von 4 männlichen und 4 weiblichen Ehepaaren. Bei den eingetragenen Partnerschaften gab es 2 Auflösungen von verschiedengeschlechtlichen Partnern.Nach Niederösterreich gab es in Wien die zweithöchste Scheidungsrate (44,1 Prozent), das seit 1991 den negativen Spitzenplatz innehatte.Auf den weiteren Plätzen lagen Vorarlberg und das Burgenland (je 42,9 Prozent) und Kärnten (41,2 Prozent). In Salzburg (38,3 Prozent), Oberösterreich (37,8 Prozent) und der Steiermark (37,3 Prozent) lag die Gesamtscheidungsrate unter dem Österreichschnitt. Im Bundesland Tirol war die Gesamtscheidungsrate mit 34,9 Prozent, wie schon seit 2017, am niedrigsten.86,3 Prozent aller Scheidungen passierten im Vorjahr in beiderseitigem Einvernehmen. Bei den insgesamt 1913 strittig geschiedenen Ehen war zu 49,9 Prozent der Mann Träger des Verschuldens, zu 9,9 Prozent die Frau, zu 28,3 Prozent beide sowie in 12,0 Prozent der Fälle keiner von beiden.Die mittlere Dauer (Median) der im Jahr 2019 geschiedenen Ehen lag mit 10,5 Jahren etwas unter dem Niveau von 2018 (10,6 Jahre). 1,9 Prozent der Scheidungen fanden bereits innerhalb des ersten Ehejahres, weitere 4,5 Prozent im Lauf des zweiten Ehejahres statt.Etwa jede siebente Scheidung (13,5 Prozent) erfolgte nach der Silberhochzeit (25. Hochzeitstag), darunter sogar 44 amtliche Trennungen nach der Goldenen Hochzeit (50. Hochzeitstag).Das mittlere Scheidungsalter (Median) für Männer stieg 2019 um 0,1 Jahre auf 45,3 Jahre und für Frauen um 0,2 Jahre auf 42,1 Jahre im Vergleich zum Vorjahr.Von den Scheidungen ihrer Eltern waren insgesamt 18.474 Kinder, davon 12.823 Minderjährige betroffen. Die Ex-Ehepaare hatten somit im Durchschnitt 1,13 Kinder.Für das bisherige Jahr 2020 lagen bei der Statistik Austria noch keine Daten vor. Der Rechtsanwalt Clemens Gärner von der Wiener Familienrechtskanzlei Gärner Perl sprach am Mittwoch allerdings bereits von einem „Scheidungsjahr“ 2020 wegen der Coronakrise.„Der Sommer ist eine an sich sehr starke Zeit für Scheidungen. Wir haben diesen Sommer aber einen Anstieg der Scheidungsrate um noch mal 30 Prozent registriert“, betonte Gärner. Darunter seien jedoch auch jetzt in die Wege geleitete Scheidungen von Personen, die das bereits vor der Coronakrise vorhatten.„Andere wiederum sind aufgrund des geballten Zusammenseins erst draufgekommen, dass sie diese Ehe keinesfalls weiterführen wollen“, erläuterte der Anwalt.

