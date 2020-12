Österreich: Bisher knapp über 4000 Tote im Zusammenhang mit der Pandemie

In Österreich sind bisher 4002 Personen mit oder an dem Coronavirus verstorben. Die täglichen Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium zeigen aber auch, dass die Zahl der innerhalb von 24 Stunden neu Infizierten mit 2377 weiter zurückgegangen ist, hieß es am Dienstag (9.30 Uhr).